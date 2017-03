Influencers y Marcas ¿Cómo debe ser su relación?

La era digital ha revolucionado nuestras vidas y la rutina de trabajo de las marcas. Ante este nuevo panorama, las marcas han tenido que replantearse la relación con sus públicos y las viejas fórmulas de comunicación han quedado obsoletas, convirtiéndose en meros escaparates y reduciendo su función a acciones de branding. Pero, ¿es esto suficiente? Obviamente no, ya que, al igual que los medios han evolucionado los usuarios también lo han hecho. El nuevo consumidor no se queda esperando a recibir información de las marcas sobre qué es lo que necesita, sino que es mucho más exigente y ya no se fía de aquello que las marcas le cuentan. Necesita informarse a través de diferentes canales antes de tomar una decisión de compra y la recomendación de amigos, familiares o influencers es decisiva, siendo los mensajes de estos últimos los que cobran mayor fuerza en los últimos años. Esto se debe a que la opinión de un igual se considera más cercana y sincera, además ¿qué interés tendrían en engañarnos? De hecho, un 49% de nosotros busca una review de producto en busca de una última aprobación para decantarse por un producto u otro.

Este nuevo prescriptor, el influencer, representa a grandes comunidades y tiene un papel tremendamente decisivo en la creación de opinión en los sectores que domina. Su valor reside en ser visto como un igual, natural, cercano y atento, lo que le atribuye confianza. El auge de este perfil de prescriptores ha hecho que las marcas pongan su foco de atención sobre ellos ofreciéndoles colaboración, ya que son percibidos como imparciales.

Cada vez más, las marcas deciden implementar campañas con influencers por su éxito y visibilidad, concretamente un 75% ya lo hace, aumentando la notoriedad de la marca y por qué no decirlo, las ventas. Estas colaboraciones han de ser muy meditadas ya que tienen una gran responsabilidad con su comunidad y no pueden defraudarlos. Por eso, tanto la marca como el influenciador, deben saber elegir bien la actividad sobre la que se va a trabajar, ya que esta tiene que ser afín a su filosofía aportando valor a ambos, ofreciendo un win to win.

Algunos consejos para la relación entre influencers y marcas:

Investigación previa. Los influencers top no siempre encajan con nuestra marca. Demuestra que los conoces bien, síguelos, interactúa con ellos para que vean que estás ahí. Hay que valorar el nivel de engagement que tienen, es decir, la capacidad de movilización que producen sus mensajes, y no tanto el número de usuarios que en ocasiones pueden no ser reales.

Contacta con ellos de forma atenta y afectuosa, pensando en relaciones a largo plazo, ya que las acciones puntuales no interesan. De darse este último caso, debemos transmitirle las ganas que tiene la marca de que participen en su proyecto.

Fija el tipo de relación a través de regalos o mediante una colaboración remunerada. Esto es muy importante, ya que el nivel de exigencia es distinto. Un regalo es algo que se hace voluntariamente sin esperar nada a cambio, por lo tanto es un error exigir que hablen de nuestro producto. Sin embargo, en las colaboraciones pactadas existe una remuneración, un briefing, un timming, así como exigencias por ambas partes.

Cuando existe remuneración hay que hablar obligatoriamente de planificación por parte de la marca. Es aquí donde hay que prestar atención, ya que es muy común cometer fallos debido a las rutinas de trabajo establecidas en los departamentos de comunicación y agencias. Ellos son los que mejor conocen a su comunidad, son los expertos y por tanto, hay que dejarles libertad evitando pedirles muchos borradores de sus post e imponiéndoles lo que han de publicar, porque de ello dependerá el obtener unos resultados buenos o mediocres.

Una vez analizados los perfiles de los influencers y seleccionado el que más afinidad tiene con la marca, se escogerá el canal más idóneo (pueden gestionar varios con diferentes temáticas).

Posteriormente nos reunimos con él para entregarle el briefing, cerrar las condiciones y establecer el timming, siempre bien explicado y con honestidad. Como cualquier campaña, se ha de hacer un seguimiento, sin olvidarnos de él al finalizar las acciones conjuntas, agradeciéndole su colaboración y manteniendo el contacto para futuros proyectos.