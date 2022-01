¡LOS COMUNICADOS DE PRENSA AÚN NO HAN DICHO SUS ÚLTIMAS PALABRAS!

Ante la multiplicación de medios de comunicación, escritos, visuales y virtuales, la nota de prensa sigue siendo un referente apreciado por periodistas y medios profesionales. Continúa siendo un excelente soporte de comunicación.

Es obvio decir que una relación eficaz con la prensa debe hacer coincidir al cliente con los medios. Al mismo tiempo, las empresas utilizan las relaciones públicas por varias razones específicas como aumentar las cuotas de mercado, cambiar las actitudes de las audiencias objetivo, mejorar las relaciones laborales y la imagen de marca, influir en la política gubernamental, potenciar la empresa…

La noticia implica que algo es nuevo, diferente. Los clientes a menudo exageran el valor informativo de una presentación. La objetividad se convierte en una característica importante de nuestro negocio. Utilizar superlativos como el mejor, el primero o el más grande no es suficiente y puede no coincidir con la credibilidad de los periodistas. No todas las noticias tendrán el mismo peso. El atractivo para el lector es lo que importa. La prensa general, los periódicos o los medios especializados reaccionarán de acuerdo con sus propios valores. Sus audiencias son diversas y requieren un mensaje específico.

Con toda probabilidad, solo se publica un comunicado de prensa de cada diez. Hay muchas razones para esta tasa de fallo. Entre ellas está que el comunicado tiene que contener novedades, no puede ser insignificante. Además, debe ser dirigido y enviado a una lista de medios que ha de coincidir con los objetivos de comunicación. La distribución es importante y sigue siendo un punto clave. Las listas de correo deben mantenerse actualizadas. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la calidad de las relaciones con la prensa es, incluso, más importante que la cantidad. A veces, el éxito puede residir en tener una cobertura de prensa limitada.

Trabajar a través del sitio web también es muy útil. Se pueden descargar fácilmente comunicados de prensa y fotografías recientes. Los materiales se pueden actualizar y es posible manejar las variaciones con gran flexibilidad. Administrar un sitio web para un cliente, manteniéndolo actualizado, creará tráfico y visibilidad para posibles objetivos y mejorará la efectividad en las relaciones con los medios.

Si bien, todos estamos de acuerdo en la importancia del estilo, la forma y el contenido inherentes a cada comunicado de prensa, prepararlos requiere profesionalidad y experiencia, independientemente del idioma o área geográfica.