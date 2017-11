Guía sobre la gestión de redes sociales para empresas

Se podría decir que las redes sociales son la cara visible de una empresa. Lo que la gente ve públicamente de una marca. Es fundamental hacer una buena estrategia de Social Media y tener una buena planificación para dar visibilidad y aumentar el reconocimiento de dicha marca.

Primer consejo de todos: sería muy fácil coger algo para compartir, copiar y pegarlo en cada red social, ¿verdad? ¡Error! Debemos sentarnos y planificar qué contenido queremos llevar a cada red social.

Iremos dando alguna idea a lo largo del artículo en cuanto a contenidos, pero este apartado es muy subjetivo, ya que es lo que probablemente esté más influido en función de la temática de cada empresa. También hablaremos de cómo ganar seguidores en cada red social, donde lo principal es compartir buenos contenidos. Y por último de la frecuencia de publicación en cada red social, además del porcentaje de contenido propio que debemos publicar.

Antes que nada, es esencial tener un apartado de Blog para la web de nuestra empresa. Aquí será donde publiquemos todo el contenido de valor. Esto es fundamental tenerlo, ya que si únicamente tenemos cosas de valor comercial en nuestra web, será más complicado llegar al cliente y sobre todo, posicionarnos en los buscadores. Además, teniendo un blog será mucho más fácil compartir buen contenido propio en las redes sociales, por lo que todo va unido.

El Blog de una empresa como generador de buenos contenidos para la web

Vamos a explicar un poco más a fondo esto. El objetivo del Blog será crear un contenido que sea útil para nuestros potenciales clientes.

Vamos a explicar un ejemplo del proceso ideal: Somos una compañía aérea que volamos a Praga. Hemos creado un artículo en nuestro Blog que se titula “Las 10 mejores cosas que ver en Praga”. Un usuario que está interesado en viajar a Praga. Busca en Google “que ver en Praga”. Nuestro artículo le aparece en el buscador y entra. Le gusta el artículo y ve que somos una compañía que volamos a Praga, y una vez que ve eso se mete en nuestra web a mirar vuelos y compra. Con este proceso habremos generado una venta gracias al contenido de valor.

Es importante crear una estrategia para el Blog creando un calendario de contenidos. Es bueno tener unas fechas marcadas para publicar con regularidad en nuestro Blog.

Lo más difícil son las ideas. ¿Qué publicamos? Vayamos por pasos. Lo primero sería pensar en las palabras clave en relación a nuestra empresa. Hacer un listado e irnos a alguna herramienta de palabras clave como podría ser el planificador de Google Adwords. Allí, poner las palabras clave y obtener ideas, además de ver cuáles son las palabras que más búsquedas tienen en Google. Una vez que tenemos las palabras, tocaría hacer un brainstorming para sacar títulos de post. Esto sería bueno hacerlo entre varias personas. A mayor número de personas, mayor creatividad. Cuantos más títulos mejor, ya que eso serán posibles contenidos para cuando tengamos sequía de ideas. Y cuando tengamos los títulos, ya solo quedaría escribir el post.

Hay que tener algunas cosas en cuenta a la hora de escribir el post, con el objetivo de tener un buen posicionamiento.

– Crear un artículo con más de 300 palabras.

– Que el título del post no tenga más de 55 caracteres para que se vea completo en Google, y que la descripción no supere los 155 caracteres. Para medir esto podríamos usar SerpSimulator, para aquellos que no tengan el Plugin YoastSeo en su web.

– Usar palabras clave tanto en el título, como en la descripción y en el enlace. Además, sería bueno usar la palabra o palabras clave del artículo en el primer párrafo del texto. Eso sí, hay que tener cuidado con no abusar de dichas palabras clave, ya que en caso de superar un 1,5% de densidad de palabras clave sobre el total del texto, eso nos penalizará.

– Incluir títulos y subtítulos dentro del post (H1, H2, etc.)

– Crear enlaces a otros artículos de nuestro blog o a artículos de buena calidad de otras personas (enlaces internos y externos)

– Generar contenido multimedia, ya sean fotos o vídeos, siendo fundamental establecer una imagen de cabecera para todo artículo que publiquemos, ya que será la imagen de presentación.

Cómo gestionar las redes sociales para una empresa

Twitter

Es la red social más importante en cuanto a noticias e información. Por ello, la empresa ha de contar con esta red. Siempre habrá noticias que compartir del sector que corresponda a nuestra empresa. Usando diferentes herramientas, interactuando con nuestros seguidores y compartiendo contenido de otras cuentas conseguiremos que nuestra interacción vaya subiendo.

En el caso de que queráis ver algunas de las herramientas gratuitas que podemos encontrar, os recomendamos que os leáis nuestro artículo donde mostramos 8 herramientas. Os dejamos un vídeo resumen de estas:

– ¿Cómo ganar seguidores? En este caso la pregunta sería cómo ganar seguidores de calidad. En Twitter se pueden comprar seguidores o seguir estrategias para aumentar el número de seguidores mediante hastags como #follow4follow o #Siguemeytesigo. Pero, ¿de qué nos sirve tener seguidores si a éstos no les interesa nuestro contenido, y no van a interactuar? Por tanto, es preferible tener menos seguidores, pero de mayor calidad. Para ello, podríamos buscar a público objetivo en los seguidores de la competencia, o mediante búsquedas de palabras o hastags en el buscador de Twitter. Tras hacer una primera búsqueda, nos guardaremos todas esas cuentas en un documento. A partir de ahí, recomiendo seguir a 5/10 personas por día. Cada semana o cada dos semanas podríamos dejar de seguir a los seguidores que no nos han seguido. ¿Cómo hacemos esto? Manageflitter es una aplicación que funciona muy bien, y donde podemos hacer hasta 100 unfollows por día con la versión gratuita.

Aparte, para ganar seguidores podríamos usar hastags de nuestro tema e interactuar con nuestro público. Hacer RT, me gustas, agradecer cuando nos comparten un artículo, agradecer los RT o que nos hayan seguido. Hay muchas maneras de interactuar. Siempre hay que ser agradecidos en esta red social. Eso es fundamental.

– Frecuencia de publicaciones ideal: 2 o 3 tweets por día. Debemos ser activos, y en este caso podemos compartir de todo, por lo que buscando 10 o 15 tweets para cada semana y programando, tendríamos hecho el trabajo.

– Porcentaje de contenido propio publicado: 70% aproximadamente. Está bien compartir contenido propio, sobre todo si tenemos un blog o una web donde publiquemos regularmente. El objetivo es generar tráfico a nuestra web. Además, en Twitter podremos repetir dicho contenido varias veces, para que pueda llegar al mayor número de personas, ya que con una publicación no lo conseguirás. Sin embargo, debemos compartir contenidos ajenos, noticias interesantes en relación al área propia de la empresa. Esto tendrá un mayor porcentaje al principio ya que no tendremos contenido propio como para llegar al 70 %; el contenido irá subiendo poco a poco. Para compartir este tipo de contenidos ajenos podríamos hacerlo desde nuestra propia cuenta, o con Retweets. Es bueno hacer un Retweet cada dos o tres días al

Facebook

Diría que es una de las redes sociales más difíciles para una empresa aunque, esta dificultad está relacionada con la temática de la empresa. Es decir, si somos un club deportivo, por ejemplo, tendremos fácil subir contenido: fotos o vídeos de partidos y entrenamientos, reportajes, comunicados, etc. No es así con otros tipos de empresa.

Pese a la dificultad, es una red social que recomendamos tener. Facebook es una red que está en continuo crecimiento, y tiene una enorme visibilidad. Para intentar triunfar en esta red, debemos tener un planning de contenidos, es decir, establecer un número de publicaciones semanales, y a partir de ahí dar una idea para cada día. Un día puede ser un vídeo, otro una encuesta y otro una fotografía. También se pueden hacer concursos para incentivar la interacción, o publicaciones especiales en días concretos como podría ser Año Nuevo, Navidad o San Valentín.

Al fin y al cabo es crear una estrategia en base a lo que puede llamar la atención de nuestro negocio, dar ideas y rescatar lo mejor y lo más creativo. El fin de esto sería ir probando sobre todo al principio, y ver qué es lo que más funciona para quedarnos con esas ideas.

– ¿Cómo ganar seguidores? Cuando empezamos, una buena manera de empezar a ganar interacción, aparte de pedir un primer empujón a nuestros conocidos, sería crear campañas de Facebook. Eso sí, teniendo un buen contenido que compartir. Siempre es mejor calidad que cantidad, algo que hay que grabarse bien en este mundillo. Entonces, una vez hayamos creado nuestro contenido de calidad, podremos llegar a un público objetivo. En función de nuestro presupuesto, podremos llegar a más o menos áreas, y a un público más o menos concreto dentro de dicho área. Eso ya va en función de los filtros que ponga cada persona.

Otra manera de ganar visibilidad, sería unirnos a grupos que podrían ser de nuestro público objetivo y publicar ahí nuestro contenido. Eso sí, esto sólo se puede hacer desde un perfil y no desde una página de empresa.

– Frecuencia de publicaciones ideal: 3 o 4 a la semana. Esto es lo habitual. Si eres una gran marca con mucho contenido diario, puede que te interese aumentar el ritmo. Siempre hay que tener cuidado de no abusar, o puede que la gente se canse de nosotros.

– Porcentaje de contenido propio publicado: 90%. La mayoría del contenido publicado es recomendable que sea nuestro. Contenido generado por nosotros: vídeos, fotos, artículos, etc. No pongo un 100%, ya que siempre podrá haber algún artículo que hable sobre nosotros o de algo muy interesante que no sea nuestro y que nos interese compartir.

Google +

La red social de Google. Una red social que hay que tener sí o sí, y a la que se debe destinar el tiempo justo. ¿Qué debemos hacer aquí? Crearnos un perfil, o en su defecto, una cuenta de marca dentro de un perfil y rellenar toda la información. A partir de ahí, empezar a unirnos a comunidades que puedan ser de nuestro interés. Y para ser activos, solo nos queda programar semana a semana lo que vamos a publicar, que pueden ser noticias propias o ajenas, tal y como hacemos en Twitter.

Cuando publiquemos algún buen contenido, sería bueno entrar en comunidades donde este podría interesar y publicarlo. Incluso crear nuestra propia colección, ya sea del blog, o de las temáticas de nuestra empresa, para organizar nuestros contenidos para la gente que nos siga. El objetivo de esto sería, como no, ganar visitas a nuestra web.

– ¿Cómo ganar seguidores? Dar +1, comentar acerca de los post y seguir a gente que pueda estar interesada en nuestra empresa serían algunas maneras de intentar conseguir interacción en esta red social. Todo esto en las comunidades que previamente nos habíamos unido. Esto lo podríamos hacer un día a la semana, dedicándole no más de media hora.

Nuestra recomendación es poner el badge de Google plus en nuestro blog, y si este tiene muchas visitas conseguiremos aumentar nuestros seguidores.

– Frecuencia de publicaciones ideal: 4 a la semana. Debemos ser activos aunque no le prestemos mucha atención. Es la red social de Google, y por ello no debemos olvidarnos nunca de ella.

– Porcentaje de contenido propio publicado: 50 %. Si no creamos muchos contenidos con regularidad, es bueno publicar artículos de otras personas para ser activos, y de vez en cuando lo nuestro. Pero la mayor parte del 50 % de contenido propio vendría dado por lo que compartimos en los grupos de interés como ya hemos dicho antes.

Instagram

La red social con mayor crecimiento en 2016. Vídeos y fotos, y ahora álbumes y stories. No hay que decir nada más. Si creemos que vamos a tener contenidos para publicar, es una red social que tendría sin dudar.

Si tenemos una buena cantidad de público objetivo entre nuestros seguidores, no será difícil ganar interacción. Si a la gente le gusta nuestra publicación, solo tendrá que dar dos golpes en la pantalla de su móvil. Fácil, rápido, lo que a la gente le gusta en una red social. Instagram es una red muy buena para crear branding. Siendo creativos, y combinando fotos y vídeos podemos tener una curva de crecimiento muy alta.

Además, ahora con los Stories podemos humanizar la marca aún más. Lo que subimos a Instagram son cosas en las que trabajamos más, pero en cuanto a las Stories suelen ser fotos, vídeos o Boomerangs de nuestro día a día, donde nuestros seguidores pueden descubrir más sobre nosotros. Y con la opción del directo podemos ir más allá, con la retransmisión de actos en vivo.

Una red social en pleno crecimiento, y cada vez más útil para sus usuarios.

– ¿Cómo ganar seguidores? Usando hashtags, y metiéndonos en esos mismos hastags a dar likes e incluso comentar, interactuando con nuestro público objetivo. Además, de la misma manera que en Twitter, podemos ir siguiendo a 5 o 10 personas por día.

– Frecuencia de publicaciones ideal: 4 o 5 a la semana. Si tenemos Instagram es porque seremos activos. Al principio podemos recopilar varias fotos y vídeos, que iremos usando en aquellos momentos que tengamos menos contenido durante la semana. Siempre debemos tener un As debajo de la manga por si nos quedamos cortos.

– Porcentaje de contenido propio publicado: 90 %. En Instagram, el contenido que subamos será nuestro, contenido que nosotros hemos creado. Nunca diremos un 100% en cuanto a contenido propio ya que nunca se sabe si nos puede interesar publicar un contenido de terceros. Una buena manera de hacer esto sería con aplicaciones como RepostApp.

LinkedIn

Este es un caso especial. Es verdad que cada vez se utiliza más LinkedIn, y que está comprobado que se pueden conseguir muchas visitas a la web compartiendo en esta red social, sobre todo gracias a las recomendaciones. Pero por encima de todo, el principal motivo por el que crearíamos un perfil de empresa sería por el mero hecho de dar una imagen de profesionalidad.

– ¿Cómo ganar seguidores? En este caso es difícil ganar seguidores, sobre todo si tu empresa no es conocida.

Primero debemos dejar todo bien estructurado, con una buena descripción, una buena foto de perfil y una foto de portada atractiva y sin pixelar. A partir de ahí, para ganar visibilidad tendremos 3 opciones: publicar contenido en grupos de la temática de la empresa, usar otras redes sociales como puente o interactuar con otros usuarios. Una vez que tengamos esa visibilidad, para intentar ganar seguidores lo más importante es que el contenido que compartamos sea de buena calidad. Si es bueno y gusta, vendrán las recomendaciones y los seguidores. Incluso podríamos hacer algún grupo de nuestra temática si vemos que nuestro crecimiento va bien y nuestra temática interesa.

– Frecuencia de publicaciones ideal: 2 o 3 a la semana. Es bueno ser activos pero sin abusar, ya que si nos pasamos, corremos el riesgo de que la gente se canse de nosotros, al igual que en Facebook.

– Porcentaje de contenido propio publicado: 50 %. Contenido propio y ajeno a partes iguales. Lo fundamental es que sea buen contenido. Y aparte de eso, hacer recomendaciones a artículos que veamos de buena calidad.

Youtube

Debemos marcar la estrategia que queremos seguir en Youtube primeramente. ¿Queremos subir los vídeos que hacemos para Facebook e Instagram? ¿O queremos seguir una estrategia diferente? Por supuesto que todo lo que subamos a Youtube sería bueno moverlo en las Redes Sociales. Ya sea íntegramente o parte del contenido, a modo de tráiler para atraer visitas a Youtube.

Es difícil crear un canal de Youtube, puesto que para publicar vídeos con frecuencia debemos tener contenido y ser creativos e innovar. Esto es un punto que se debe plantear antes de lanzar el canal, además de crear una primera estrategia de contenidos.

– ¿Cómo ganar suscriptores? Una posibilidad sería, como previamente he dicho, crear pequeños tráiler para las Redes Sociales para atraer público a nuestro canal.

También podemos durante o, sobre todo, al final del vídeo decir que si les ha gustado el contenido se suscriban a nuestro canal.

Otra opción sería haciendo campañas de publicidad en Youtube.

Y por último, algo muy efectivo es comentar en vídeos populares de la misma temática que el vídeo al que queremos dar visibilidad. Se podría comentar con el propio vídeo o realizando comentarios acerca del vídeo simplemente.

– Frecuencia de publicaciones ideal: 4 al mes. Deberíamos tener una regularidad en caso de abrir un canal. Si nuestro objetivo es ganar suscriptores, debemos aportarles contenido. Eso sí, siempre es preferible no publicar nada si no tenemos un buen contenido a publicar por publicar. Si queremos afianzar a nuestros suscriptores, y seguir aumentando el número de estos, nuestros vídeos tienen que estar a la altura.

– Porcentaje de contenido propio publicado: 100%. Es recomendable que todo el contenido sea nuestro. Creado, grabado y editado por nosotros (o por un tercero al que contratemos).

Pinterest

Pinterest es una red social que cuesta muy poco mantener. Podremos tener un perfil con un montón de contenido habiéndole dedicado una hora. Eso sí, ¡cuidado!, no debemos subir todo lo que encontremos. Es bueno leerse todas las infografías para comprobar que son de buena calidad antes de añadirlas a tu perfil. A partir de ahí, con dedicarle un rato de vez en cuando y subir algún pin (post), cuando tengamos una buena imagen o infografía para compartir valdría.

– ¿Cómo ganar seguidores? La principal manera es poniendo un botón en nuestra web o blog invitando a seguirnos en Pinterest, o añadiendo un widget de nuestro perfil de Pinterest en la web o el blog.

Otra manera, dejando el blog de lado, sería haciendo buenos comentarios en pins populares, participando en tableros grupales con buen contenido y siguiendo a otros usuarios o tableros de nuestra misma temática.

– Frecuencia de publicaciones ideal: Eso va en función de lo activos que queramos ser en esta red social. Si no somos una empresa relacionada con la fotografía o no tenemos mucho contenido fotográfico de valor, yo recomiendo actualizar pines cada 2 o 4 semanas.

– Porcentaje de contenido propio publicado: 5 %. Volvemos a lo mismo, ya que si somos una empresa con mucho contenido fotográfico, el porcentaje de contenido será mucho mayor.

Por lo general, lo que compartiremos serán pines ya subidos que hayamos buscado previamente a través de palabras clave relacionadas con nuestra empresa.

Por lo tanto, a modo de conclusión, es importante tener una buena planificación para las redes sociales. Es una vía para generar tráfico a nuestra web y una manera de ganar visibilidad, de tal manera que la gente nos conozca. Para ello, es fundamental crear una estrategia eligiendo unas redes sociales determinadas para nuestra empresa, y que estas las lleve alguien que conozca bien los pasos a seguir para alcanzar los objetivos marcados.

