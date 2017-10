Cómo adaptar un comunicado de prensa de EEUU a la prensa española

Ninguna cultura es igual. Esto no debería ser una sorpresa. Sin embargo, a menudo quedamos muy sorprendidos por algún comunicado de prensa realizado por compañías americanas a la prensa española.

Cuando un organización americana en Europa desea entrar en contacto con los medios, e informarles de una noticia que pueda ser interesante para sus lectores, además de definir bien la audiencia que se quiere alcanzar, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de redactar y distribuir los comunicados de prensa. Es la forma de asegurarse el éxito y la repercusión de las noticias en el país en el cual la empresa quiere desarrollar su actividad comercial. Para ayudaros, hemos diseñado 5 tips a la hora de adaptar los comunicados de prensa americanos para la prensa española.

1. Asegurarse de que la noticia sea relevante.

Antes de comunicar sobre un cliente americano o alguno de sus productos, se debería conocer bien el mercado; y preguntarse si este nuevo cliente tiene suficiente huella económica y una red de distribución amplia en España.

Es importante solicitar a la agencia local información sobre lo que interesará y lo que no funcionará. Esto será mucho más útil que realizar una simple traducción y distribución del comunicado original, y evitar tener después que explicar a la empresa por qué los medios españoles no publicaron esa información. Asegúrate de que tus argumentos sean claros, convincentes y fáciles de transmitir.

2.- Prepara una traducción al español y si es necesario, a otros idiomas del país.

Distribuir una nota de prensa tal y como ha sido redactada por parte de la compañía americana es totalmente imposible en Europa y más particularmente en España. No tendrá ningún efecto salvo irritar al periodista destinatario de este envío. Los comunicados deben ser imprescindiblemente traducidos al castellano e incluso en algunas ocasiones a otros idiomas oficiales del estado, si queremos entrar en contacto con medios de diferentes zonas del territorio.

3. Considera las preferencias del país de destino.

En algunos países, los periodistas prefieren agregar imágenes o citas de referencia. Sin embargo todavía se reciben por parte de las compañías americanas muchas comunicaciones sin este material. Por ejemplo, un nombramiento de un CEO o de un directivo no puede ser distribuido sin una imagen, y en algunos casos, aunque se solicite, no suele estar disponible. La distribución de los comunicados de prensa sin imágenes a menudo suele ser exasperante para las editoriales, reduciendo la posibilidad de que las noticias sean consideradas y publicadas.

También es importante saber que en caso de comunicación de productos, se debe mencionar el precio de venta al público, así como indicación sobre los puntos de venta.

Referente al seguimiento del comunicado de prensa ya distribuido a nuestros contactos, sí es muy común en algunos países dar seguimiento a los comunicados de prensa con una llamada telefónica. Realmente en España no sería una de nuestras recomendaciones. De hecho, 9 de cada 10 veces responderá un agitado periodista el teléfono, resultando contraproducente.

Además, intentar hacer presión a través del departamento de publicidad para conseguir introducir un artículo en una revista, probablemente deteriorará la relación entre la agencia y el periodista

4. WIFM. What’s in it for Me

Algunos comunicados de prensa americanos tienden a destacar excesivamente los valores de un cierto producto o servicio. En ellos se les califica de fantásticos, innovadores, líderes de la industria, incomparables, únicos… Pero estos comunicados de prensa a menudo se olvidan de mencionar para lo que sirve el producto para el usuario. Los periodistas que recibirán estos comunicados de prensa tendrán poco interés en esta abundancia de superlativos. Ellos estarán interesados en saber cómo el producto o servicio los ayudará, o cómo puede servirle al consumidor. ¡Porque es para ellos!

5. Localizar el contenido del comunicado de prensa.

Pero no solamente debemos proponer un cambio de lenguaje a la hora de usar los superlativos, sino también sintetizar las diversas y complicadas características de los productos.

Nombres complejos para palabras estándar podrían ser pocos adecuados en una comunicación en nuestro mercado español. Términos como “an enhanced customer success team that seamlessly delivers on customer needs” (un equipo que asegura el éxito satisfaciendo necesidades del cliente) en vez de “customer service” (servicio al cliente) deberían ser por lo tanto evitadas.

Además nos parece muy importante limitar el texto de nuestra comunicación a un total de 2 a 3 páginas máximo.

Insistir para concluir, en que para la distribución exitosa de un comunicado de prensa, se deberá simplificar el contenido en su traducción, reducirlo, localizarlo o incluso reescribirlo. Es la única forma de que tu comunicado de prensa responda a las necesidades de los medios españoles.

