Por qué deberías tener una Web con Blog

¿Te acuerdas de esas antiguas Webs corporativas? Lo realmente preocupante es que en Internet siguen apareciendo sitios con ese tipo de planteamientos.

Tener una web que incluya un blog, en cualquier negocio o sitio online, genera unos beneficios que muchas empresas aún desconocen.

Si eres de los que te has quedado en el pasado pensando que una web consta de una página de presentación, una categoría de servicios, la página de contacto o la sección de productos, más vale que pienses en ponerte al día.

Probablemente, si no incluyes un blog en tu Web, es porque te conformas con lo que tienes y no estás preparado para el mundo 2.0, y esto a la larga podría repercutir negativamente en tu negocio.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE Y NECESARIO TENER UNA WEB CON BLOG?

Cómo crear una página web sin un blog no está en mi cabeza, lo sé, existen sitios que facturan muchísimo dinero y no tienen blog, probablemente esas páginas web tienen una autoridad tan reconocida que no les hace falta.

Lo que sí creo de cualquier forma, es que si esos sitios Web optaran por además incluir un blog, sus beneficios se multiplicarían.

Se lo que estás pensando;

¿Cómo voy a perder el tiempo en escribir?

¿Para qué?

¿Con qué fin?

¿Es realmente necesario tener un blog?

La respuesta es: sí. Tus ventas van a ser mucho más reducidas si te limitas a tener una web corporativa, ya que cualquier nicho de mercado está preparado para tener un blog hoy en día.

Incluso si no solo pensamos en la parte comercial, crear tu propio blog en WordPress o abrir un blog personal, solo va a traerte ventajas, independientemente del sector en el que te muevas.

¿Sabes que el Blog se ha convertido en el nuevo Currículum Vitae?

BENEFICIOS DE UN BLOG

La gente no quiere sólo comprar un producto o un servicio, quiere información acerca de el mismo.

Son pocas las personas que comprar por impulso y es muy difícil que un posible comprador o cliente realice una determinada acción si antes no ha cubierto una necesidad a través de información o ha sido poco a poco orientado a una posible venta o llamada a la acción.

No debemos intentar vender como único objetivo, se trata de dejar huella en el usuario para que a la hora de comprar o satisfacer sus necesidades piense en ti o en tu sitio web como lugar de compra. Y esto se consigue creando confianza a través de un blog.

Si aportas valor proporcionando información sobre un determinado tema, los usuarios acudirán al blog a resolver las dudas que tengan porque sabrán que la solución a sus problemas se encuentra en él.

¿PROS Y CONTRAS DE TENER UN BLOG?

Piensa en un escaparate de una tienda que lleva meses sin sufrir cambios, y que el interior no se renueva nunca, la consecuencia probablemente es que nadie acabe visitándola, será muy difícil que tenga visibilidad y lo peor aún es que no tendrá ventas.

En una página Web ocurre lo mismo, si tu sitio es estático y no haces nada para ganar visibilidad, no vas a vender.

La solución es muy sencilla, o te gastas dinero en publicidad online u offline o tienes que insertar un blog en tu Web.

Pero si tomas la decisión, tienes que estar seguro de que le vas a dedicar todo tu interés, tienes que considerarlo como el motor de tu página Web: Sin él va a ser muy difícil que aparezcas en Google, y eso es motivo suficiente para prestarle mucha atención.

Si estas decidido a incluir un blog en tu sitio tienes que tener en cuenta las ventajas y desventajas de un blog.

5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE TENER UN BLOG EN TU SITIO WEB

Un blog no cuesta dinero, eso está muy bien; el hecho de que podamos usar esta fantástica herramienta de forma gratuita es un refuerzo para nuestra web, pero no hay que olvidar que requiere de ciertos elementos:

– Constancia: Debes ser constante: de nada sirve que publiques en un mes tres artículos y el siguiente ninguno, debes ser regular ya que el usuario de otra forma te olvidará y de cara el SEO es negativo.

– Tiempo: un blog quita mucho tiempo, tienes que documentarte, escribir los artículos, incluir imágenes y previamente haberlas reducido de peso, crear un enlazado de páginas, hacer un estudio de palabras clave…

– Comentarios: si decides activar los comentario tienes que ocuparte de contestar.

– SEO: Tienes que aplicar SEO a tus artículos para que estos acaben posicionándose, lo mejor es seguir una guía SEO onpage con la que ganar tráfico orgánico.

– Redes sociales: un blog implica tener que compartir los artículos en redes sociales, esto generará mucha visibilidad pero también requiere de tiempo.

FACTORES DETERMINANTES POR LOS QUE CREAR UN BLOG EN TU PÁGINA

HOME

La home es el escaparate del que hemos hablado, si esta permanece fija y no se renueva, será muy difícil ya no sólo que venda sino también que ganes seguidores a través de ella.

El contar con un blog y una opción de incluir en esta los últimos artículos publicados o los últimos productos ofertados, harán que Google vea contenido fresco y el usuario vuelva a visitarte.

SEO

Si realmente quieres aparecer en Google va a ser muy difícil que lo hagas sin un blog a no ser que tengas mucha autoridad o muchísima paciencia.

Piensa que a Google le gusta el contenido actualizado, y que publiques con regularidad va a ser muy positivo.

Si tienes un nicho muy competido, difícilmente un usuario va a encontrarlo a través del buscador si tu web tiene únicamente contenido estático, a no ser que realices un buen estudio de palabras clave, y esto no es fácil.

¿No sería muy bueno que un usuario accediera a tu sitio web desde varios términos de búsqueda?

Si consigues que esos artículos se posicionen conseguirás lo siguiente:

– Si una persona accede mediante unas keywords a un determinado artículo, no sólo conseguirás ir potenciando esa url sino que además irás dotando de más autoridad a tu dominio.

– A través de enlazado interno puedes ir traspasando fuerza (linkjuice) a otros artículos del blog.

– Puedes utilizar estos artículos como medio o acceso a determinadas páginas de venta de tu sitio Web para conseguir unos objetivos o unas conversiones.

CERCANÍA

La idea para un blog no es la de que sea una sección donde publicar las mejores ofertas, sino la de utilizar el Marketing de contenidos con la idea de ofrecer ayuda al usuario, generar confianza y en el mejor de los casos, vender gracias a ella.

Un blog ha de trasmitir cercanía; ya no son válidas esas antiguas páginas excesivamente serias y frías. Cuando se escribe un blog, se tiene que dar la sensación de que estás hablando para una persona en concreto.

Técnicas como el Storytelling o el Copywriting son las adecuadas; tienes que llegar al lector y esto se consigue gracias a los blogs.

La confianza que se genera a través de este medio de difusión es vital porque, con el tiempo, puede derivarse en una venta, suscripción o servicio.

Los lectores valoran que resuelvas sus dudas, y si además eres capaz de responder a los comentarios que se generen como reacción a un artículo, la confianza y la fidelización se incrementan. De todas formas, si no es posible llevar a cabo esta tarea, lo mejor es desactivar está opción ya que repercutiría negativamente en la imagen.

BANNERS, ENLACES O PRODUCTOS

El poder escribir sobre un determinado tema relacionado con tu producto, permite que puedas no sólo captar usuarios a través de tus textos, sino que puedas insertar dentro del él banners o enlaces a determinados productos o promociones que tengas en ese momento.

Si el blog incluye un Sidebar, es una buena idea ubicar ahí las distintas llamadas a la acción (sin caer en sobre-optimización), además, dentro del blog puedes insertar banners o enlaces a tus productos, etc…

NEWSLETTER

La posibilidad de incluir boletines de suscripción dentro de los artículos es fundamental para que esa persona a la cual le gusta tu contenido acabe suscribiéndose a tu newsletter.

Si has conseguido que se suscriba, es porque le gustan tus contenidos. Aprovecha esta vía para segmentar a través del email marketing, y para vender o fidelizar a ese usuario o futuro potencial cliente

TIEMPO Y TASA DE REBOTE

El tiempo que una persona permanece dentro de tu blog o sitio web y los movimientos que hace, son fundamentales de cara al Seo. Tienes que evitar que esa persona abandone la web sin realizar una acción, ya sea una suscripción, una recomendación, o en el mejor de los casos, una venta.

Un blog y la estrategia generada a través de él pueden conseguir, si se realiza correctamente, que el usuario pase más tiempo en el sitio Web y además realice una acción determinada.

La posibilidad de incluir vídeos, tutoriales, infografías o Gifs en el blog, reducirá esa tasa de rebote.

LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales van a jugar un papel determinante, ya que través de ellas vas a poder compartir tus artículos y van a convertirse en un medio en el que poder interactuar con tus usuarios.

No sólo van a servir como canal de difusión, sino que van a darte más visibilidad de marca.

El que un usuario responda bien ante determinados artículos significa que el post es útil y Google lo valora; todo suma.

PARA QUÉ SIRVE Y POR QUÉ TENER UN BLOG PERSONAL: CURRICULUM

Un blog dentro de una web es una magnífica plataforma donde poder mostrar tu trabajo y tus habilidades.

El blog profesional o personal se ha convertido en el nuevo Currículum Vitae.

Tener un blog es tu escaparate de promoción. Hoy en día es una de las principales formas de mostrar lo que haces, a qué te dedicas y qué capacidades tienes.

Son muchas las personas que son contratadas a través del trabajo realizado en su blog personal.

CÓMO GANAR DINERO CON UN BLOG

Teniendo en cuenta que dependiendo del sector se puede generar más o menos flujo económico, tanto con un blog como sin él, contar con él, siempre va a potenciar esa posibilidad económica.

Un blog aporta muchísimos beneficios al ser un medio de enlazado y de promoción de nuestro sitio Web.

Lo realmente interesante es que a través del contenido existen muchísimas formas paralelas para ganar dinero con un blog.

Su medio de difusión es tan alto que puede reportar muchísimos beneficios a la Web, ya sea enfocado a la publicidad o mediante la interacción de nuestros textos orientando a la conversión.

CONCLUSIÓN

Como has visto, independientemente del sector en que te muevas, tener una web que incluya un blog es esencial, ya que es el medio de difusión más rápido e importante para impulsar tu negocio online, ya que te dará:

– Más visibilidad

– Más visitas

– Mejor posicionamiento

– Generará confianza y credibilidad

– Fomentarás la empatía

– Posibilitarías el aumento de la autoridad de página

– Sería un medio donde ofertar y promocionar tus productos o servicios

– Captarás suscriptores

– Obtendrás mayor difusión e redes sociales

¿Tu qué opinas, crees que es necesario tener un blog, o crees que una web sin blog puede funcionar igual o mejor?

