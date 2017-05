11 Consejos para elegir la mejor agencia de comunicación

1. Tómate el tiempo necesario

Seleccionar tu agencia de comunicación es demasiado importante como para hacerlo con prisas. Deber ver cuales son las ventajas de cada una. De una buena elección dependerá no solo la mayor o menor eficacia de tu inversión, sino que será fundamental para los resultados de presencia y difusión de tu marca en los medios de comunicación, en consonancia con la imagen que tú deseas.

2. Piensa en una relación a medio/largo plazo

Lo ideal es que el recorrido con tu agencia de comunicación sea lo más largo posible. Cuanto más tiempo estés con tu agencia, la comunicación será mucho más fluida, ellos habrán “integrado” las características de tu marca, las bases de trabajo ya estarán claras para todos, y el rendimiento será mucho mayor que si tienes que volver a empezar cada cierto tiempo.

3. Define el perfil de la agencia que te interesa

Es el momento de plantearte muchas preguntas, y decidir tu estrategia de comunicación. ¿Qué difusión quieres que tengan tus mensajes…local, regional, nacional? ¿Dónde quieres que esté situada tu agencia? ¿Qué tamaño crees que necesitas? ¿Prefieres que esté especializada en un sector, o que sea generalista? ¿Prefieres una agencia local, o multinacional?

4. El tamaño no importa

En cuanto al tamaño, no hay una regla ideal, la respuesta sería: la que mejor se vaya a adaptar a ti y a tus necesidades. Ten en cuenta que una gran agencia no es necesariamente la mejor opción. Corres el riesgo de quedar perdido y oscurecido entre las grandes cuentas de la agencia, mientras que una agencia con un pequeño equipo puede resultar más accesible, más implicada con tus proyectos, y más dedicada a ti y a tus necesidades. El tamaño de una agencia no es lo más importante. Has de buscar la calidad de trabajo, la profesionalidad y el compromiso de sus integrantes.

5. Elige su grado de especialización

La especialización y el conocimiento del sector pueden ser una garantía de éxito, pero hay quien prefiere trabajar con agencias sin experiencia previa en ese mercado, ya que piensan que sus planteamientos pueden ser más “frescos”, más creativos y menos repetitivos…

6. ¿Nacional, o multinacional?

La ventaja de contratar a una agencia multinacional es la posibilidad de acceder a otros países, y de dar mayor visibilidad a un negocio internacional. Sin embargo, esto también puede ser conseguido por agencias nacionales que forman parte de redes de agencias que se dan cobertura en los diferentes países.

7. Limita tu lista de candidatos a un máximo de cuatro agencias posibles

Tras la definición del perfil de la agencia, estarás en condiciones de hacer una primera selección entre las que más se ajusten a lo que estás buscando. No te disperses, y entre ellas, escoge un máximo de cuatro candidatos.

8. Solicita una presentación personalizada

Es el momento de conocer a tus posibles agencias. En estas reuniones podrás valorar datos como su número de empleados, sus oficinas, las cuentas ganadas y perdidas en los últimos años, la lista de clientes para los que trabajan, cómo están organizados, su equipo directivo, y las personas que trabajarían para tu cuenta. Ahí podrás comprobar si han entendido las claves de tu empresa y de tu marca, y las tendencias de tu mercado. Además, recuerda que en las relaciones con tu agencia son muy importantes las relaciones humanas. Sentirse cómodo y la “química” entre las personas de ambas empresas es fundamental.

9. Verifica quiénes serán los encargados de llevar tus cuentas en el día a día

Es conveniente asegurarse de que las personas que han presentado las ideas para gestionar tu cuenta serán las mismas que después trabajarán con ella en el día a día. No consideres solo la valoración global o la reputación de una agencia, sino la experiencia de quien vaya a hacerse cargo directamente de tu cuenta. A veces las presentaciones pueden estar hechas por profesionales de primer orden, pero después el trabajo puede ir a manos de personas menos experimentadas, o incluso de becarios.

10. Infórmate de sus resultados con otros clientes

Busca información sobre otros clientes de esas agencias: sus tamaños, su presencia en los medios, su imagen, y también, cuánto tiempo llevan trabajando juntos. La fidelidad de los clientes es un buen indicador de la eficacia de una agencia: clientes de largo recorrido hablan de buenos resultados y satisfacción en las relaciones, mientras que una gran rotación denotaría un problema de resultados o de confianza.

11. Comprueba si hay algún conflicto de intereses

El que una agencia tenga experiencia de trabajo en tu sector normalmente es un factor positivo: se pondrá al día mucho antes, su trabajo será más fácil, conocerá mejor a los periodistas, y puede asegurar resultados desde el primer momento, pero también tienes que tener en cuenta que podría estar trabajando para alguien importante de tu competencia. Ante esto, siempre hay que verificarlo antes, y preguntar por su política de actuación y sus protocolos en el caso de gestionar cuentas de estas características. Y si fuera el caso, la forma más habitual de soslayar dificultades es imponiendo que cuentas del mismo sector sean siempre gestionadas por personas diferentes.

