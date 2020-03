El comunicado de prensa sigue siendo válido

El comunicado de prensa no se ha vuelto obsoleto ni arcaico, simplemente ha evolucionado como las herramientas de marketing y comunicación.

La forma en la que nos comunicamos ha cambiado mucho en la última década. Las redes sociales, los blogs, los influencers y la televisión han dado forma a un mundo en el que la información se consume las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Por lo tanto, no es sorprendente leer y escuchar opiniones que reflejan una visión del comunicado de prensa como una herramienta arcaica dentro de una estrategia de comunicación o de marketing en pleno 2020. Sin embargo, esto es un error.

De hecho, el comunicado de prensa no es que se haya vuelto obsoleto ni algo poco útil. Simplemente ha evolucionado para seguir siendo un elemento relevante en el mundo de la información, adaptándose a este nuevo panorama de la mano de las herramientas de marketing y comunicación.

Según el Informe de Comunicación Mundial 2020 de Cision, en el cual se realizó una encuesta a 527 profesionales de la comunicación y el marketing en 7 países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y China), el 67% de los encuestados indicó que el comunicado de prensa sigue siendo una importante herramienta de comunicación con los medios.

Además, las noticias corporativas ya no van solo dirigidas a los periodistas, sino que el público en general tiene acceso directo a los comunicados de prensa a través de la Sala de prensa. Por lo tanto, para destacar y llamar la atención tanto de los periodistas como de los clientes potenciales, es esencial centrarse en la redacción y distribución de un CP que sea claro y personalizado.

Existen 5 argumentos sólidos en los que nos podemos apoyar para corroborar que el comunicado de prensa no ha perdido su utilidad ni su importancia en el mundo de la información actual

1. Establecemos una relación con los medios

Al buscar contenido de marca, el 71% de los periodistas dice que elige los comunicados de prensa como su principal fuente de información. Un comunicado de prensa bien escrito y relevante muestra que eres proactivo y que has realizado una buena investigación. Los periodistas no tienen tiempo de examinar cientos de CP que no tienen nada que ver con su campo.

Además, es importante incluir siempre la razón por la cual nuestra información es importante y responder bien las preguntas clásicas: ¿quién, qué, dónde, cuándo y por qué? Si queremos llamar la atención de los periodistas, hay que ser relevantes y receptivos y asegurarnos de que nuestros CP se transmitan de manera rápida. Con el tiempo, los periodistas confiarán en tí y te sugerirán artículos.

2. Ganamos en credibilidad

Los CP generalmente se consideran una fuente confiable de información, por lo que una difusión regular de éstos nos ayuda a ganar credibilidad y confianza con los periodistas y los clientes existentes y potenciales.

3. Mejora nuestro SEO y genera tráfico

Es importante que intentemos aplicar diversas prácticas y técnicas SEO a nuestros comunicados de prensa, De hecho, los algoritmos de búsqueda permiten indexar, clasificar y posicionar información en la web de acuerdo con su relevancia. Un comunicado de prensa bien referenciado en Google le dará una mejor exposición a nuestros clientes actuales y futuros.

4. Crea compromiso

La mayoría de las empresas utilizan las mismas redes sociales y canales de marca probados para comunicarse con sus clientes. La distribución de un comunicado de prensa, si está bien escrito, puede ayudar a clasificarse en la parte superior de los motores de búsqueda, atraer la atención de clientes potenciales y generar compromiso a través de su intercambio en las redes sociales. El CP se puede convertir en una forma de llegar a la audiencia que nunca antes habías considerado.

Para una mayor eficiencia, tenemos que promocionar nuestro comunicado de prensa en las redes sociales. Siempre asegurarnos de incluir elementos visuales, fotos, vídeos o infografías, que agregarán valor y aumentarán la participación del público y los medios.

5. Construye una «cartera» de contenidos

El contenido es el rey, cuanto más consistente sea nuestra línea editorial, más será reconocida nuestra marca como una fuente confiable para los motores de búsqueda. Los comunicados de prensa son fácticos e incluyen datos, por lo que cada información puede convertirse en contenido nuevo. Tenemos que extender el ciclo de vida de nuestro CP transformándolo en un artículo de blog, una infografía, una publicación para redes sociales o incluso un documento técnico.

Es una forma rápida y eficiente de crear contenido, y comunicarse de manera diferente hace que la información sea más accesible para nuevos públicos.

Sinceramente, en Intro Ibérica estamos muy seguros y convencidos de su utilidad para conseguir una buena visibilidad en el mercado. El comunicado de prensa sigue siendo de gran utilidad.

El comunicado de prensa sigue siendo válido Valora este post Valora este post

¡Compártelo con tus contactos!