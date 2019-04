5 consejos para redactar un buen post para tu blog

Para toda empresa es importante conocer cómo crear un blog en su sitio web, ya que este ayudará a posicionarla en los motores de búsqueda. Pero crearlo no es lo más difícil. Es más complicado redactar correctamente un buen post para el mismo. En este artículo te damos 5 consejos para que tus contenidos sean de calidad.

1. INVESTIGA BIEN A TU AUDIENCIA Y ELIGE TEMAS RELEVANTES PARA ELLA

A la hora de escribir un post para tu blog es imprescindible que sepas cuál es tu público objetivo, es decir, conocer a quién te estás dirigiendo. Esto se hace cuando defines tu estrategia de marketing de contenidos. Solo de esta manera podrás saber cuáles son los temas que le interesan y escribir sobre ellos. Así aumentarás las posibilidades de que entren en tu blog y, por ende, en tu página web.

2. REALIZA UN KEYWORD RESEARCH

Una vez que tengas el tema pensado tendrás que estructurarlo. Para ello, es importante que realices un keyword research, utilizando el planificador de palabras clave de Google o Google keyword tool. La realización del keyword research es muy sencilla, solo tienes que buscar las palabras clave que encajen en el contenido de la estructura que le has dado a tu post y elegir las que mejor puedan posicionar tu post en función de su volumen de búsqueda y de su competitividad.

3. TEN EN CUENTA LAS NORMAS SEO EN LA REDACCIÓN

Para redactar correctamente un post y conseguir que posicione tu web, las técnicas a seguir no son muy distintas de las que se siguen para el posicionamiento SEO on page. En primer lugar, lo que hay que hacer es mirar el documento del keyword research que has realizado con anterioridad, ya que ahí se encuentran las palabras clave que se van a incluir en el post. Antes de comenzar a redactar es importante fijar una de las palabras clave incluidas en el documento como principal, esto es, la que irá en el título (H1) y primer párrafo del mismo. Naturalmente, el resto de keywords se irán colocando a lo largo del post, aunque sin olvidar la densidad, es decir, la cantidad de veces que se repite una palabra clave en un texto. No debería superar el 1,5% o, lo que es lo mismo, repetirse más de 1 vez. Para que esto no ocurra, debes utilizar sinónimos de la keyword. La densidad se puede medir con herramientas específicas en internet, como el keyword density tool de addme.com. Añadir a tu post títulos para separar el contenido, hipervínculos y negritas en las palabras que quieras destacar también ayudará a su posicionamiento.

4. DECÓRALO CON IMÁGENES, VÍDEOS E INFOGRAFÍAS

Después de haber realizado todas las labores para que nuestra entrada en el blog sea de interés y esté bien posicionada, conviene hacerla más atractiva. Para ello intentaremos incluir, siempre que sea posible y el contenido escrito lo facilite, imágenes de interés, así como algún vídeo o infografía explicativa. Esto no solo hará que nuestro contenido atraiga más a quien lo lea, sino que favorecerá que la explicación sea más dinámica y se entienda de una forma más sencilla.

5. COMPÁRTELO EN TUS REDES SOCIALES

En último lugar, para lograr que la entrada a tu blog consiga más visitas y que tus seguidores la conozcan y puedan compartirla con sus amigos, es muy recomendable que la publiques en tus perfiles sociales. Y para que la publicación tenga más opciones de generar interacciones por parte de la comunidad, debes publicarla junto con un texto atractivo que fomente su participación.

En definitiva, para que tus posts sean de calidad debes estudiar a tu audiencia, escribir sobre temas que sean de su interés, optimizar la redacción para que tenga un buen posicionamiento en buscadores y darlo a conocer mediante las redes sociales. De esta manera aumentarás las visitas a tu web y las posibilidades de conversión.

